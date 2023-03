Il crollo di Chiara Ferragni: “Settimane complesse, ho dovuto essere forte per tutti” (Di sabato 11 marzo 2023) Dopo Fedez, anche Chiara Ferragni rompe il silenzio. L’imprenditrice digitale riavvolge il nastro e ripercorre le ultime Settimane della sua vita che l’hanno vista affrontare la sfida del “Festival di Sanremo”, la pressione mediatica scatenata dalle voci che la davano sul punto di divorziare e i problemi accusati dal marito a cui non ha fatto mai mancare il suo sostegno. Fedez e Chiara Ferragni (Foto Instagram)“E’ normale avere paura, chiedersi se ce la farai” “Fermarsi a respirare e a pensare, ricordandosi che è normale avere paura – scrive la regina delle influencer in un lungo post – è normale chiedersi se ce la farai, è normale offrire aiuto a chi intorno a te ne ha bisogno ma anche chiederlo a chi sai può esserti di supporto. Mi è capitato dopo Settimane di cose ... Leggi su howtodofor (Di sabato 11 marzo 2023) Dopo Fedez, ancherompe il silenzio. L’imprenditrice digitale riavvolge il nastro e ripercorre le ultimedella sua vita che l’hanno vista affrontare la sfida del “Festival di Sanremo”, la pressione mediatica scatenata dalle voci che la davano sul punto di divorziare e i problemi accusati dal marito a cui non ha fatto mai mancare il suo sostegno. Fedez e(Foto Instagram)“E’ normale avere paura, chiedersi se ce la farai” “Fermarsi a respirare e a pensare, ricordandosi che è normale avere paura – scrive la regina delle influencer in un lungo post – è normale chiedersi se ce la farai, è normale offrire aiuto a chi intorno a te ne ha bisogno ma anche chiederlo a chi sai può esserti di supporto. Mi è capitato dopodi cose ...

