Il Consiglio di Stato dà ragione alla Juve e torto alla Figc | la carta va consegnata alla difesa

Dopo il ricorso della Figc respinto dal Consiglio di Stato, la Federcalcio si è subito attivata per la consegna della "carta Covisoc" alla Juventus già nella giornata di oggi. L'ANSA spiega: "il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso della Figc contro la decisione del Tar del Lazio che obbliga la Federazione a consegnare la cosiddetta ‘carta Covisoc‘, a Fabio Paratici e Federico Cherubi ...Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza monocratica della Figc contro la decisione del Tar del Lazio che dispone la consegna della cosiddetta ‘carta Covisoc', chiesta nel processo plusvalenze Juve ...