Il consiglio del ministro Nordio ai magistrati | “Lavorate meno” Poi assicura | “Entro maggio pronta la riforma sulla procedura penale”

(Di sabato 11 marzo 2023) Lavorare di. È questo ilche Carlo, ex pm diventatodella Giustizia, dà aidelle procure. “Ilche dò ai miei colleghi è lavorare die selezionare in modo più accurato quello che è l’oggetto del contendere, soprattutto in diritto“, ha detto il guardasigilli, durante un incontro a Treviso. L’obiettivo dinon è tanto attaccare ima scagliarsi contro l’obbligatorietà dell’azioen. “Da magistrato – ha sottolineato – spesso critico verso i propri colleghi, dico che in quanto a preparazione e lavoro i nostrisono i primi in Europa. Estremamente produttivi e preparati. Purtroppo si devono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : ?? Il Consiglio di Stato boccia la proroga delle concessioni balneari: 'Le nuove norme inserite nel Milleproroghe d… - fanpage : Il Consiglio dei ministri a #Cutro è stato un disastro. Giorgia #Meloni in conferenza stampa è stata imprecisa e co… - capuanogio : La #Figc ha impugnato la sentenza del Tar del Lazio davanti al Consiglio di Stato per una questione di principio ch… - SalvatoreVoccia : RT @capuanogio: ?? Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza monocratica della #Figc contro la decisione del Tar del Lazio che dispone la… - tino52 : @manuelplazza @DOCTORSMARTPHO2 Ma è davvero necessario risponderle??..ma questi vergognosi sono presidente del consiglio e ministro.... -

'Palazzo Chigi esprime sentito apprezzamento per le parole rivolte all'Italia dal Presidenteeuropeo, Charles Michel. Quanto affermato dal Presidente Michel è in piena sintonia con l'azionegoverno italiano in Europa volta a una migliore gestione della migrazione e al ...Entro marzo il governo vuole portare la riformafisco aldei Ministri e in seguito bisognerà attendere i normali tempi parlamentari per vederla realizzata. Ecco, secondo le simulazioni, ......dal giornalista Nicola Porro - hanno cantato a squarciagola La canzone di Marinella di Fabrizio De André in occasione della festa di compleanno a sorpresa per il vice presidente, che il ...

Roma. Oggi si è tenuto il secondo Consiglio del 2023 canottaggio.org

E’ composto da 50, 500 o 5mila pezzi” si è chiesto Christian Moelling, a capo del centro per la sicurezza e la difesa della Deutsche Gesellschaft fuer Auswaertige Politik, il Consiglio tedesco per le ...Stando al monitoraggio condotto dal Servizio per il controllo parlamentare della Camera e dall'Ufficio per il programma di governo della presidenza del Consiglio, all'appello ne mancano però ancora un ...