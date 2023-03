Il compagno Sansonetti si unisce al coro anti-Meloni ma i compagni dell’Unità lo impallinano (Di sabato 11 marzo 2023) Ma che è successo a Piero Sansonetti? Una trasformazione radicale. Nel recente passato lo ricordiamo nei panni del fustigatore dell’antifascismo di maniera al punto da dirsi contrario allo sciogliemnto di Forza Nuova, mentre oggi tuona contro Donzelli e Delmastro, invoca le dimissioni di Piantedosi e Valditara, accusato quest’ultimo di essere un ministro con idee “fasciste”. Ogni giorno sforna una critica al governo Meloni e alla premier. Insomma rifà il verso a Massimo Giannini. Se La Stampa si piazza al primo posto nella classifica dei media antiMeloniani più faziosi il suo Il riformista ambisce di sicuro al secondo posto. E si capisce: dal 18 aprile cambierà nome e si chiamerà L’Unità. Una trasformazione poco gradita ai compagni della “vecchia ” Unità, che nonostante la virata a ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 11 marzo 2023) Ma che è successo a Piero? Una trasformazione radicale. Nel recente passato lo ricordiamo nei panni del fustigatore dell’fascismo di maniera al punto da dirsi contrario allo sciogliemnto di Forza Nuova, mentre oggi tuona contro Donzelli e Delmastro, invoca le dimissioni di Piantedosi e Valditara, accusato quest’ultimo di essere un ministro con idee “fasciste”. Ogni giorno sforna una critica al governoe alla premier. Insomma rifà il verso a Massimo Giannini. Se La Stampa si piazza al primo posto nella classifica dei mediaani più faziosi il suo Il riformista ambisce di sicuro al secondo posto. E si capisce: dal 18 aprile cambierà nome e si chiamerà L’Unità. Una trasformazione poco gradita aidella “vecchia ” Unità, che nonostante la virata a ...

