Il Clamoroso Record che la Juventus detiene non lo sa nessun tifoso bianconero!

Leggi su grantennistoscana

(Di sabato 11 marzo 2023) Laè una delle squadre più titolate in Italia e nel mondo, maunchebianconero sa. Sicuramente si tratta di una cosa incredibile che oggi vi vogliamo svelare. I bianconeri sono stati in grado di imporsi in una storia che dura da 125 anni e che ha permesso ai suoi tifosi di togliersi molte soddisfazioni. Non tutti però sono a conoscenza di unmolto particolare. Ildellacheo sa (GranTennisToscana)Fino a oggi la Vecchia Signora ha incantato in Italia e nel mondo, anche se a volte si è dovuta inchinare agli altri soprattutto in Europa. In questa stagione sono state fin troppe le problematiche, dettate soprattutto da una penalizzazione di 15 punti arrivata in corso ...