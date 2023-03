Il catalogo di Steve James arriva su ANote Music | all’asta i successi di Bieber e Backstreet Boys

(Di sabato 11 marzo 2023) MILANO –(“”), il principale marketplace europeo per gli investimenti in dirittiali, annuncia l’arrivo sulla piattaforma deldi, con l’apertura dell’asta sul 50% delle royalties sui brani dell’artista, DJ e produttore americano. Ilinclude cinque canzoni portate al successo da grandi protagonisti del panorama pop ed EDM (Electronic Dance) degli ultimi anni: Purpose (Justin), Nobody Else (), Power (Little Mix), Best of You (Andy Grammer) e In the Name of Love (Martin Garrix e Bebe Rexha). Il, disponibile sulla piattaforma diper l’intero ciclo di vita dei ...

Il catalogo di Steve James arriva su ANote Music Agenzia askanews

MILANO - ANote Music ("ANote"), il principale marketplace europeo per gli investimenti in diritti musicali, annuncia l'arrivo sulla piattaforma del ...