(Di sabato 11 marzo 2023) . Al minuto 60 di Napoli-Atalanta plana sul Maradona la versione football e georgiana del marziano di Flaiano. Khvicha riceve palla rasoterra da Osimhen. È spostato sul centrosinistra, ha davanti a sé Toloi. Lo punta mentre stanno accorrendo i rinforzi atalantini. Neldi carte di tressette si direbbe che Kvara si chiama la sola. Si accentra per tirare. Poi fa finta di cambiare idea. Torna sul sinistro, in due si buttano quasi a corpo morto. Allora ritorna sul destro e a quel punto decide che è giunto il momento di scaraventare il pallone sotto la traversa. Saluti e baci. Se volete il gol scudetto per la copertina, eccovi serviti per questo Napoli-Atalanta 2-0. Sì, lo sappiamo che il Napoli è un grande. Che Spalletti è un signor allenatore. È tutto vero. Ma Kvara è un calciatore fenomenale. Ne sono passati pochissimi come lui, e questo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ___Freak_Out___ : @realvarriale @sscnapoli @ADeLaurentiis @victorosimhen9 Al di là del tifo, per chi ama il calcio, per Chia ama lo s… - outsider1899 : @Roby848484 Uno a gioco fermo su calcio d’angolo - NapoliFansUK : RT @napolista: Il calcio è un gioco collettivo ma se hai Kvaratskhelia è meglio 2-0 all’Atalanta, strepitoso gol scudetto del georgiano. Q… - maxgallico : RT @napolista: Il calcio è un gioco collettivo ma se hai Kvaratskhelia è meglio 2-0 all’Atalanta, strepitoso gol scudetto del georgiano. Q… - napolista : Il calcio è un gioco collettivo ma se hai Kvaratskhelia è meglio 2-0 all’Atalanta, strepitoso gol scudetto del geo… -

42' - Ilsi ferma per un problema fisico per il centrale della Dea Djimsiti. 41' - POLITANO! ... 31' - Sugli sviluppi deldi punizione, Osimhen salta più in alto di tutti ma non centra lo ...Sini è attento a deviare una conclusione di Mastalla, mentre lo stesso capitano grigio ci prova sudi punizione, senza inquadrare lo specchio. Il pallino delè degli ospiti, mentre l'...Al 38°d' angolo per i granata: Izzillo prapara il tiro e calcia. Zaccagno para. Finisce il tempo con un un inutile possesso palla. Preoccupante il 'non' e la mancanza di idee dei ...

Calcio, Savona. La protesta della squadra e il tributo ai tifosi. Palla fuori dal campo e gioco interrotto al Baciccia - Ferrando (VIDEO) SvSport.it

E se il capitano giallorosso ha dovuto mettere 30 punti di sutura alla testa dopo uno scontro di gioco nella gara contro la Real Sociedad, per il 'Gallo' questa mattina c'è stata l'operazione per ...Alex Meret non gioca la partita del Napoli contro l'Atalanta. Il portiere soffre infatti di un fastidio al polso, accusato nel riscaldamento che ha ...