"Il 29 per cento". Elly Schlein, il sondaggio che la fa impazzire: cosa accadrà (Di sabato 11 marzo 2023) Per Elly Schlein il futuro non è così roseo. Almeno stando ai numeri snocciolati da Rado Fonda, direttore di ricerca di Swg. "Abbiamo sondato gli elettori del Pd che hanno votato alle ultime Politiche dopo la vittoria della Schlein alle primarie". Risultato? "Solo il 47 per cento sono elettori che lo votavano prima delle primarie e intendono continuare a votarlo. Un 21 non lo avrebbe più votato con il precedente segretario e con la Schlein è motivato a restare. Ma un 29 per cento dice che non sa se lo voterà più, si è messo alla finestra e attende di capire cosa farà la segretaria e il nuovo gruppo dirigente". Insomma, la rilevazione su ItaliaOggi non promette bene. D'altronde, prosegue l'esperto, le ambizioni non sono poche. "Quasi la metà dell'elettorato dem ...

