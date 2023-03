Ibra ' ' calcia' ' anche su Tik Tok | una palla di fuoco

Zlatan Ibrahimovic è un idolo anche sui social: ecco l'ultimo video pubblicato su Tik Tok. Palloni calciati in allenamento e... ...È stata sfortunata anche nell'ultima occasione, molte volte Danilomeglio, questa volta l'ha ... Non ha la forza dio Dzeko che hanno questo spessore fisico e controllano la palla in area, è ......su Gonzalez ma l'occasione più clamorosa è quella che arriva al 25' quando Bonaventuraa ... Al 65' triplo cambio per Pioli, dentro Origi,e Bakayoko, fuori Giroud, Bennacer e Rebic ma è Dodo ...

MALDINI: "IBRA FUORI DALLA LISTA CHAMPIONS DECISIONE DIFFICILE" - Sportmediaset Sport Mediaset

Zlatan Ibrahimovic sta riscaldando i motori. Con un video social ha dimostrato che la migliore forma è vicina. Che siluri in allenamento!Lo svedese del Milan ha accettato la sfida e la "provocazione" del compagno di squadra. Ecco i risultati sul campo. (da iamzlatanibrahimovic Instagram) ...