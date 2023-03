I tifosi della Roma non ci stanno: “panolada” all’Olimpico per il caso Serra (Di sabato 11 marzo 2023) Dopo le “manette” di Mou, la “panolada” dei tifosi. La conferma della squalifica del tecnico portoghese per due giornate dopo il rosso di Cremona e il caso Serra non è passato sotto silenzio a Roma. Anzi, il silenzio stampa lo farà il club giallorosso in segno di protesta contro la decisione della giustizia sportiva italiana. Mentre i supporter della Magica, che anche domani contro il Sassuolo riempiranno lo stadio “Olimpico” in ogni suo ordine di posto (previsto il sold out), si preparano ad alzare al cielo i fazzoletti bianchi per manifestare il loro disappunto. E’ emergenza verso il Sassuolo Nel frattempo, però, José Mourinho deve preparare una partita delicata come quella contro il Sassuolo. E lo deve fare con una Roma in piena ... Leggi su oasport (Di sabato 11 marzo 2023) Dopo le “manette” di Mou, la “” dei. La confermasqualifica del tecnico portoghese per due giornate dopo il rosso di Cremona e ilnon è passato sotto silenzio a. Anzi, il silenzio stampa lo farà il club giallorosso in segno di protesta contro la decisionegiustizia sportiva italiana. Mentre i supporterMagica, che anche domani contro il Sassuolo riempiranno lo stadio “Olimpico” in ogni suo ordine di posto (previsto il sold out), si preparano ad alzare al cielo i fazzoletti bianchi per manifestare il loro disappunto. E’ emergenza verso il Sassuolo Nel frattempo, però, José Mourinho deve preparare una partita delicata come quella contro il Sassuolo. E lo deve fare con unain piena ...

