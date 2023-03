I tesori di Condé Nast (per la prima volta) in mostra (Di sabato 11 marzo 2023) Non che ci debba essere un motivo particolare per andare a Venezia, ma di sicuro la grande mostra di fotografia CHRONORAMA. tesori fotografici del 20° secolo che apre ufficialmente il prossimo 12 marzo, a Palazzo Grassi, è un’occasione in più. Imperdibile. Per tanti motivi. È la prima esposizione mondiale dedicata a parte degli archivi di Condé Nast, recentemente acquisiti dall Pianult Collection, con pezzi mai visti prima dal grande pubblico. Ha una selezione ricchissima di oltre 400 opere realizzate tra il 1920 e il 1979, ordinate in un percorso cronologico, che raccontano di donne, uomini, momenti storici, vite quotidiane, sogni, drammi del ventesimo secolo, rendendo un affresco della società di quegli anni. È una mostra che racconta un valore e una forza ... Leggi su gqitalia (Di sabato 11 marzo 2023) Non che ci debba essere un motivo particolare per andare a Venezia, ma di sicuro la grandedi fotografia CHRONORAMA.fotografici del 20° secolo che apre ufficialmente il prossimo 12 marzo, a Palazzo Grassi, è un’occasione in più. Imperdibile. Per tanti motivi. È laesposizione mondiale dedicata a parte degli archivi di, recentemente acquisiti dall Pianult Collection, con pezzi mai vistidal grande pubblico. Ha una selezione ricchissima di oltre 400 opere realizzate tra il 1920 e il 1979, ordinate in un percorso cronologico, che raccontano di donne, uomini, momenti storici, vite quotidiane, sogni, drammi del ventesimo secolo, rendendo un affresco della società di quegli anni. È unache racconta un valore e una forza ...

