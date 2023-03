I tanti svarioni sulla fallita Svb Forbes la include nella lista delle migliori banche Usa | Jp Morgan consiglia l’acquisto delle azioni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 11 marzo 2023) “Orgogliosi di essere di nuovoclassifica diamericane per il quinto anno di fila”. La classifica è andata on line il 24 febbraio, il tweet è del 6 marzo, 72 ore prima che la banca californiana Silicon valley bank chiudesse definitivamente i battenti. È vero che il percorso verso il fallimento è stato fulmineo e la chiusura decisa velocemente dalle autorità statunitensi. Tuttavia che anche nel mondo della finanza la reale situazione del gruppo finanziario non sia stata correttamente percepita fino all’ultimo secondo è abbastanza evidente. Proud to be on @‘ annual ranking of America’s Best Banks for the 5th straight year and to have also been named to the publication’s inaugural Financial All-Stars list. ???? ...