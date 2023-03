I tamponi dell’Iss costati 750 euro nell’inchiesta Covid di Bergamo (Di sabato 11 marzo 2023) Per i primi test fatti a Roma all’inizio della pandemia di Coronavirus l’Istituto Superiore di Sanità ha pagato un prezzo esorbitante. 750 euro l’uno, quando sul mercato ne costavano 3. La storia la raccontano le carte dell’inchiesta di Bergamo. E il Corriere della Sera spiega che tra le posizioni stralciate e inviate a Roma per competenza c’è quella di Silvio Brusaferro. Che come rappresentante legale dell’Iss dovrà fronteggiare l’accusa di truffa aggravata ai danni dello Stato. Gli investigatori hanno trovato un’email che risale al 26 febbraio 2020. Il mittente è la vice capo del gabinetto del ministero della Salute Tiziana Coccoluto. Il destinatario è il capo della protezione civile Angelo Borrelli. «Facendo seguito alla mail in calce, ti inoltro una sintesi delle risorse necessarie per l’attuazione dello schema di ordinanza in ... Leggi su open.online (Di sabato 11 marzo 2023) Per i primi test fatti a Roma all’inizio della pandemia di Coronavirus l’Istituto Superiore di Sanità ha pagato un prezzo esorbitante. 750l’uno, quando sul mercato ne costavano 3. La storia la raccontano le carte dell’inchiesta di. E il Corriere della Sera spiega che tra le posizioni stralciate e inviate a Roma per competenza c’è quella di Silvio Brusaferro. Che come rappresentante legaledovrà fronteggiare l’accusa di truffa aggravata ai danni dello Stato. Gli investigatori hanno trovato un’email che risale al 26 febbraio 2020. Il mittente è la vice capo del gabinetto del ministero della Salute Tiziana Coccoluto. Il destinatario è il capo della protezione civile Angelo Borrelli. «Facendo seguito alla mail in calce, ti inoltro una sintesi delle risorse necessarie per l’attuazione dello schema di ordinanza in ...

