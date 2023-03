I probabili vincitori degli Oscar 2023 stando al medagliere del cinema (Di sabato 11 marzo 2023) La notte degli Oscar 2023 è alle porte: la cerimonia si svolgerà domenica 12 marzo (ora italiana). Chi vincerà la statuetta come miglior film? E i premi per le migliori performance maschili e femminili? Le scommesse sono aperte e i bookmakers sono scatenati. C’è anche il gioco del medagliere, ovvero: chi è il favorito in base ai premi vinti finora? Stiliamo una classifica riferendoci ai premi che i nominati agli Oscar hanno ritirato in questo inizio d’anno tra Golden Globe, BAFTA, Critic’s Choice Awards e Screen Actor Guild Awards. Miglior Film Sul fronte del miglior film diciamo che la partita è aperta. Se calcoliamo i due BAFTA vinti dal tedesco Niente di nuovo sul fronte occidentale (su Netflix) come miglior film e miglior film straniero è lui a guidare la classifica. Ma di certo non sarà una ... Leggi su gqitalia (Di sabato 11 marzo 2023) La notteè alle porte: la cerimonia si svolgerà domenica 12 marzo (ora italiana). Chi vincerà la statuetta come miglior film? E i premi per le migliori performance maschili e femminili? Le scommesse sono aperte e i bookmakers sono scatenati. C’è anche il gioco del, ovvero: chi è il favorito in base ai premi vinti finora? Stiliamo una classifica riferendoci ai premi che i nominati aglihanno ritirato in questo inizio d’anno tra Golden Globe, BAFTA, Critic’s Choice Awards e Screen Actor Guild Awards. Miglior Film Sul fronte del miglior film diciamo che la partita è aperta. Se calcoliamo i due BAFTA vinti dal tedesco Niente di nuovo sul fronte occidentale (su Netflix) come miglior film e miglior film straniero è lui a guidare la classifica. Ma di certo non sarà una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... annabiso73 : RT @cinematografoIT: Categoria per categoria, ecco i probabili vincitori degli #Oscars95 secondo noi. Voi avete già fatto le vostre scommes… - Valeri0Sammarc0 : RT @cinematografoIT: Categoria per categoria, ecco i probabili vincitori degli #Oscars95 secondo noi. Voi avete già fatto le vostre scommes… - Internazionale : Nella notte tra domenica e lunedì saranno assegnati i premi più importanti dell’industria cinematografica statunite… - cinematografoIT : Categoria per categoria, ecco i probabili vincitori degli #Oscars95 secondo noi. Voi avete già fatto le vostre scom… - GokuForzaMilan : @Ris__20 Probabili 3 squadre ai quarti di champions. Vincitori della Conference League un anno fa e anche quest'ann… -