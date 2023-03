I primi cinquant'anni di Salvini: ecco qual è il suo segreto (Di sabato 11 marzo 2023) Lega, social e famiglie. Matteo Salvini ha festeggiato ieri i suoi primi 50 anni a Cutro, Calabria profonda. Oltre trent'anni fa, quando si iscrisse a 17 anni alla Lega Lombarda, probabilmente non avrebbe mai pensato che avrebbe spento tutte quelle candeline a un Consiglio dei ministri così lontano da casa, dalla sua Milano. Generoso, pioniere, schietto. Il Capitano non si è mai risparmiato e per questo è arrivato, senza venire da una famiglia ricca e senza giochi di palazzo, dove nessun leghista era mai giunto. Vicepremier, terrore delle istituzioni europee, nemico giurato di una sinistra che non sopporta la semplicità e il pragmatismo di Matteo. Su tutto. Migranti, papà e mamma, partite Iva. I compagni poi non sopportano che Salvini abbia popolarizzato la politica attraverso un uso, ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 11 marzo 2023) Lega, social e famiglie. Matteoha festeggiato ieri i suoi50a Cutro, Calabria profonda. Oltre trent'fa, quando si iscrisse a 17alla Lega Lombarda, probabilmente non avrebbe mai pensato che avrebbe spento tutte quelle candeline a un Consiglio dei ministri così lontano da casa, dalla sua Milano. Generoso, pioniere, schietto. Il Capitano non si è mai risparmiato e per questo è arrivato, senza venire da una famiglia ricca e senza giochi di palazzo, dove nessun leghista era mai giunto. Vicepremier, terrore delle istituzioni europee, nemico giurato di una sinistra che non sopporta la semplicità e il pragmatismo di Matteo. Su tutto. Migranti, papà e mamma, partite Iva. I compagni poi non sopportano cheabbia popolarizzato la politica attraverso un uso, ...

