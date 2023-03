I preti potranno sposarsi? Svolta del Papa sul celibato: "Può essere rivisto" (Di sabato 11 marzo 2023) Papa Francesco nell'intervista al sito argentino Infobae apre a una possibile revisione del celibato per i preti. Jorge Mario Bergoglio afferma che "nella Chiesa cattolica ci sono preti sposati" come ad esempio "nelle Chiese cattoliche orientali" e pertanto "non c'è contraddizione che un prete si sposi. Il celibato nella Chiesa occidentale è una prescrizione temporanea". Parole che spingono l'intervistatore a chiedere direttamente se il celibato potrebbe essere rivisto. "Sì" è la risposta di Francesco che potrebbe aprire a una riforma di cui si parla da decenni nella Chiesa. Il Pontefice nel corso dell'intervista ha dedicato diversi passaggi alle donne. Negli ultimi dieci anni, quelli del suo pontificato, le donne che lavorano in Vaticano sono ... Leggi su iltempo (Di sabato 11 marzo 2023)Francesco nell'intervista al sito argentino Infobae apre a una possibile revisione delper i. Jorge Mario Bergoglio afferma che "nella Chiesa cattolica ci sonosposati" come ad esempio "nelle Chiese cattoliche orientali" e pertanto "non c'è contraddizione che un prete si sposi. Ilnella Chiesa occidentale è una prescrizione temporanea". Parole che spingono l'intervistatore a chiedere direttamente se ilpotrebbe. "Sì" è la risposta di Francesco che potrebbe aprire a una riforma di cui si parla da decenni nella Chiesa. Il Pontefice nel corso dell'intervista ha dedicato diversi passaggi alle donne. Negli ultimi dieci anni, quelli del suo pontificato, le donne che lavorano in Vaticano sono ...

