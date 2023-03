I nerazzurri vincono 1-0 l’andata degli ottavi a San Siro | il ritorno in programma martedì 14 marzo

(Di sabato 11 marzo 2023) La rete di Lukaku a pochi minuti dal 90? ha deciso Inter-Porto, gara d’andatadi finale di Champions League. Ilè previsto per il 14a Oporto.DI FINALE – ILGARE DI ANDATA14 febbraio PSG-Bayern Monaco 0-1 Milan-Tottenham 1-0mercoledì 15 febbraio Club Brugge-Benfica 0-2 Borussia Dortmund-Chelsea 1-021 febbraio Eintracht-Napoli 0-2 Liverpool-Real Madrid 2-5mercoledì 22 febbraio Inter-Porto 1-0 Lipsia-Manchester City 1-1GARE DI(ore 21:00)Chelsea-Borussia Dortmund 2-0 Benfica-Club Brugge 5-1mercoledì 8Bayern Monaco-PSG 2-0 Tottenham-Milan 0-014 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... InterClubIndia : RT @fcin1908it: #Darmian a Inter TV: “C’era voglia di riscatto, doveroso fare una bella fase difensiva” - fcin1908it : #Darmian a Inter TV: “C’era voglia di riscatto, doveroso fare una bella fase difensiva” - safattori : RT @Agenzia_Ansa: Inter-Lecce 2-0. I nerazzurri vincono e tornano secondi con i gol di Mkhitaryan e Lautaro. #ANSA - Agenzia_Ansa : Inter-Lecce 2-0. I nerazzurri vincono e tornano secondi con i gol di Mkhitaryan e Lautaro. #ANSA -

Anche perché la classifica è corta e se Roma, Lazio e Milan, iscivolano quinti. Fuori dalla zona Champions. Gli obiettivi stagionali per salvare InzaghiSe il passaggio degli ...L'Inter viene sconfitto a la Spezia per 2 - 1 al termine di una partita dove ihanno ... I toscani nonda sei turni anche se rispetto alla sequenza di 16 della scorsa stagione che ha ...I liguricon un rigore di Nzola Lo Spezia batte 2 - 1 l'Inter nell'anticipo della 26esima giornata ... Al 12', rigore per i. Con l'ausilio del Var, l'arbitro Marinelli giudica falloso ...

Inter-Lecce 2-0, i nerazzurri vincono in scioltezza: le pagelle Calcio Style

Nelle 47 gare giocate dopo il 3-2 conquistato dai nerazzurri al Maradona il 4 dicembre 2021 ... Alla fine di quella partita che l’Atalanta aveva vinto con pieno merito, la classifica, dopo 16 giornate ...L’Atalanta ha già vinto quattro volte in casa del Napoli nel ciclo contemporaneo, nel capoluogo campano sfide aperte La metà degli incontri dal 2016/17 ha visto l’affermazione bergamasca: 4 vittorie, ...