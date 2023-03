I molti salvataggi in mare delle ultime ore (Di sabato 11 marzo 2023) Tra ieri e oggi la Guardia Costiera ha soccorso più di 1000 persone migranti, in diverse operazioni Leggi su ilpost (Di sabato 11 marzo 2023) Tra ieri e oggi la Guardia Costiera ha soccorso più di 1000 persone migranti, in diverse operazioni

I molti salvataggi in mare delle ultime ore

Nella notte tra venerdì e sabato sono sbarcate a Crotone circa 500 persone migranti, soccorse dalla Guardia Costiera al largo della costa calabrese. Sono arrivate nel porto di Crotone a bordo del pesc ... Migranti, la diretta – 5mila persone al corteo di Cutro, anche i parenti delle vittime. Sindaco di Lampedusa: "E' un'emergenza umanitaria" È stato rinvenuto in mare il corpo della 76esima vittima. Continuano le operazioni di salvataggio per imbarcazioni cariche di migranti. Una con oltre 580 persone a bordo è stata soccorsa nella notte e ...