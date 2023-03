I libri più venduti, le top 5 della settimana. (Di sabato 11 marzo 2023) Siamo giunti alla fine della seconda settimana di marzo, è quindi il momento di tirare le somme e parlare dei libri più venduti di questa settimana. La top 5 italiana Copertina del libro Better, Dannazione.La prima posizione è di Carrie Leighton con il suo secondo libro “Better. Dannazione” edito da Magazzini Salani, uscito lo scorso 21 febbraio. Sequel di “Better. Collisione” fa vivere ancora una volta l’amore tormentato dei due protagonisti, in cerca di un lieto fine che forse non è nel loro destino. “La vita intima” di Niccolò Ammaniti, Einaudi Editore 2023, si aggiudica la seconda posizione. . «La paura finisce dove comincia la verità». Niccolò Ammaniti è ritornato più cattivo, divertente e romantico che mai Giulio Einaudi Editore presenta così il libro di Ammaniti. Terza ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 11 marzo 2023) Siamo giunti alla finesecondadi marzo, è quindi il momento di tirare le somme e parlare deipiùdi questa. La top 5 italiana Copertina del libro Better, Dannazione.La prima posizione è di Carrie Leighton con il suo secondo libro “Better. Dannazione” edito da Magazzini Salani, uscito lo scorso 21 febbraio. Sequel di “Better. Collisione” fa vivere ancora una volta l’amore tormentato dei due protagonisti, in cerca di un lieto fine che forse non è nel loro destino. “La vita intima” di Niccolò Ammaniti, Einaudi Editore 2023, si aggiudica la seconda posizione. . «La paura finisce dove comincia la verità». Niccolò Ammaniti è ritornato più cattivo, divertente e romantico che mai Giulio Einaudi Editore presenta così il libro di Ammaniti. Terza ...

