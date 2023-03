I guai di Silicon Valley Bank e la possibilità di un contagio finanziario (Di sabato 11 marzo 2023) Torna l’incubo della crisi finanziaria del 2008. Il fallimento della Silicon Valley Bank Financial Group (Svb) è il più grande crollo bancario degli ultimi 15 anni. Il commissariamento, seguito alla due giorni di tracollo in borsa (giovedì -60% e venerdì -68%), ha avuto un impatto significativo in tutto il settore, sia dentro che fuori dagli Stati Uniti. Il Bank run, ovvero, la corsa al ritiro del denaro dai conti correnti, è iniziata. In un solo giorno sono stati prelevati più di 42 miliardi di dollari. Il Department of Financial protection and Innovation californiano ha preso il controllo della compagnia, annunciando la mancanza di liquidità e insolvenza, con l’obiettivo di proteggere i conti assicurati dal governo federale fino a 250.000 dollari. Con circa 200 miliardi di dollari, la Svb era il 16° più grande ... Leggi su formiche (Di sabato 11 marzo 2023) Torna l’incubo della crisi finanziaria del 2008. Il fallimento dellaFinancial Group (Svb) è il più grande crollo bancario degli ultimi 15 anni. Il commissariamento, seguito alla due giorni di tracollo in borsa (giovedì -60% e venerdì -68%), ha avuto un impatto significativo in tutto il settore, sia dentro che fuori dagli Stati Uniti. Ilrun, ovvero, la corsa al ritiro del denaro dai conti correnti, è iniziata. In un solo giorno sono stati prelevati più di 42 miliardi di dollari. Il Department of Financial protection and Innovation californiano ha preso il controllo della compagnia, annunciando la mancanza di liquidità e insolvenza, con l’obiettivo di proteggere i conti assicurati dal governo federale fino a 250.000 dollari. Con circa 200 miliardi di dollari, la Svb era il 16° più grande ...

