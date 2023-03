I dieci anni del pontificato di Papa Francesco in cifre (Di sabato 11 marzo 2023) Città del Vaticano – Al di là dei gesti e delle parole, un pontificato si può riassumere anche in cifre. E il Vaticano, a ridosso del decimo anniversario dell’elezione di Papa Francesco (13 marzo, ndr.), ha diffuso i dati di tutte le attività svolte dal Pontefice, tra Angelus, udienze generali, visite dei Capi di Stato, viaggi apostolici. Bergoglio, da quando è stato eletto nel marzo di due lustri fa, ha tenuto 569 tra Angelus e Regina Coeli; 437 le udienze generali che durante la pandemia sono avvenute via streaming. Tre le encicliche che il Papa ha scritto in questi dieci anni: la Lumen fidei del giugno 2013 (redatta a quattro mani con il suo predecessore Benedetto XVI), la Laudato si del maggio 2015 e la Fratelli tutti dell’ottobre 2020. Sei le ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 11 marzo 2023) Città del Vaticano – Al di là dei gesti e delle parole, unsi può riassumere anche in. E il Vaticano, a ridosso del decimoversario dell’elezione di(13 marzo, ndr.), ha diffuso i dati di tutte le attività svolte dal Pontefice, tra Angelus, udienze generali, visite dei Capi di Stato, viaggi apostolici. Bergoglio, da quando è stato eletto nel marzo di due lustri fa, ha tenuto 569 tra Angelus e Regina Coeli; 437 le udienze generali che durante la pandemia sono avvenute via streaming. Tre le encicliche che ilha scritto in questi: la Lumen fidei del giugno 2013 (redatta a quattro mani con il suo predecessore Benedetto XVI), la Laudato si del maggio 2015 e la Fratelli tutti dell’ottobre 2020. Sei le ...

