I canili comunali a Roma sono un orrore E ora s’indaga pure per danno erariale

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenparl : Canili comunali, Diaco (#M5s): 'In 15 anni di nefandezze spariti 27 milioni di euro, mentre noi ... - - mdipatrizi5 : @UnOnlus Questa foto mi fa porre una domanda che mi sovviene ogni volta che vedo anziani soli con il loro amico a 4… -

'Sono inenarrabili i danni prodotti 15 anni fa con la scelta degli affidamenti diretti sui: la procura contabile della Corte dei Conti ha quantificato il danno erariale per i cittadini romani a 27 milioni di euro, a causa di procedure insane ed erronee di appalti gonfiati ......di Fratelli d'Italia in 2 commissione Patrizia Braghiroli e Anna Margheritelli e Rita Pepegna - Il sindaco del Comune di Terni oggi è proprietario di 344 cani rifugiati nei. Il totale ...Le maggiori criticità a Grottaminarda ed Ariano Irpino, quest'ultimo con un numero considerevole di cani neied un aggravio notevole di spese per le casse. E negli anni scorsi è ...

Adozioni a 4 zampe per gli ospiti dei centri anziani comunali Roma Capitale

Per la Cassazione, può scattare la tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. per il reato di abbandono dei cuccioli in una scatola davanti al canile. Rileva il mancato "patimento" degli animali ...Inaugurata la struttura dopo lavori di ampliamento costati 120mila euro. La sede sarà al servizio degli animali smarriti sia dell’area aretina che senese .