Hockey ghiaccio, ICE League 2023: Bolzano perde in trasferta. Linz pareggia la serie sull'1-1 (Di sabato 11 marzo 2023) Il venerdì sera dell'ICE Hockey League 2022-2023 non regala soddisfazioni ai colori italiani. Nella gara -2 dei quarti di finale dei playoff della competizione Hockeystica infatti, il Bolzano ha ceduto in trasferta per 2-1 agli austriaci del Linz vedendosi raggiunta nel computo della serie sull'1-1. In Austria la partita è tesa. Ad aprirla, dopo poco più di quattro minuti ci pensa, per i padroni di casa, Shawn St-Amant andando a griffare l'1-0. Per per 46 minuti il nulla, sino a quando, in powerplay, nel terzo periodo Cole Hults non pareggia i conti sull'1-1. Il ruggito di Bolzano risveglia però i rivali che in due minuti trovano il modo di assestare il colpo di coda decisivo: Emilio Romig timbra il ...

