“Ho una terribile notizia”. Carolyn Smith, l’annuncio più brutto che nessuno voleva ascoltare (Di sabato 11 marzo 2023) Carolyn Smith e la grave malattia, il triste annuncio. L’ex ballerina e coreografa, giudice di Ballando con le stelle, si mostra con i capelli tagliati davanti alle telecamere del salotto televisivo di Bruno Vespa nel corso della puntata del nuovo programma ‘Cinque Minuti‘. Il triste annuncio di Carolyn Smith in diretta tv. Nuova battaglia contro il tumore l’ex ballerina e coreografa e giudice di Ballando con le Stelle, che si è mostrata al pubblico con i capelli completamente rasati. Carolyn Smith ha deciso di non nascondere le sue attuali condizioni di salute. Infatti ha raccontato anche sui social che affronterà un nuovo ciclo di chemioterapia: “Però io non mollo”, ha detto con gli occhi lucidi, pur mostrando la determinazione e il coraggio di sempre. Leggi anche: “Non so ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 11 marzo 2023)e la grave malattia, il triste annuncio. L’ex ballerina e coreografa, giudice di Ballando con le stelle, si mostra con i capelli tagliati davanti alle telecamere del salotto televisivo di Bruno Vespa nel corso della puntata del nuovo programma ‘Cinque Minuti‘. Il triste annuncio diin diretta tv. Nuova battaglia contro il tumore l’ex ballerina e coreografa e giudice di Ballando con le Stelle, che si è mostrata al pubblico con i capelli completamente rasati.ha deciso di non nascondere le sue attuali condizioni di salute. Infatti ha raccontato anche sui social che affronterà un nuovo ciclo di chemioterapia: “Però io non mollo”, ha detto con gli occhi lucidi, pur mostrando la determinazione e il coraggio di sempre. Leggi anche: “Non so ...

