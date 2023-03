Hjulmand in regia e Frattesi mezzala: i piani della Juve per rifarsi il look a centrocampo (Di sabato 11 marzo 2023) La caccia a centrocampo sta per iniziare. E la Juventus non si farà trovare impreparata. A cominciare dall'individuazione delle 'prede'. Caratteristiche: un regista tattico e muscolare e una mezzala ... Leggi su gazzetta (Di sabato 11 marzo 2023) La caccia asta per iniziare. E lantus non si farà trovare impreparata. A cominciare dall'individuazione delle 'prede'. Caratteristiche: un regista tattico e muscolare e una...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VELOSPORT1960 : - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Hjulmand in regia e Frattesi mezzala: i piani della Juve per rifarsi il look a centrocampo #calciomercato - sportli26181512 : Hjulmand in regia e Frattesi mezzala: i piani della Juve per rifarsi il look a centrocampo: Hjulmand in regia e Fra… - Gazzetta_it : Hjulmand in regia e Frattesi mezzala: i piani della Juve per rifarsi il look a centrocampo #calciomercato -