Highlights e gol Real Madrid-Espanyol 3-1, Liga 2022/2023 (VIDEO) (Di sabato 11 marzo 2023) Gli Highlights e i gol di Real Madrid-Espanyol 3-1, match valido per la venticinquesima giornata della Liga 2022/2023. Al Bernabeu arriva la vittoria in rimonta per i Blancos di Ancelotti, che si impongono e si portano a -6 dal Barcellona in attesa dell’impegno dei blaugrana in casa dell’Athletic Bilbao. Vinicius e Militao rispondono a Joselu nel primo tempo, poi nel finale di partita ci pensa Asensio a calare il tris. GLI Highlights SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 11 marzo 2023) Glie i gol di3-1, match valido per la venticinquesima giornata della. Al Bernabeu arriva la vittoria in rimonta per i Blancos di Ancelotti, che si impongono e si portano a -6 dal Barcellona in attesa dell’impegno dei blaugrana in casa dell’Athletic Bilbao. Vinicius e Militao rispondono a Joselu nel primo tempo, poi nel finale di partita ci pensa Asensio a calare il tris. GLISportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttoatalanta : VIDEO - Spezia-Inter 2-1, Maldini e Nzola firmano l'ottava sconfitta nerazzurra: gol e highlights… - xelaaciro : Prima finale di champions che ho visto, quando ancora non capivo nulla di calcio (come ora), chelsea bayern, da lì… - ArtAccamedia : Spezia-Inter 2-1 | L’Inter crolla al Picco: Gol e Highlights | Serie A T... - MatrizSport : Spezia-Inter 2-1 | L’Inter crolla al Picco: Gol e Highlights | Serie A TIM 2022/23 - NackaSkoglund89 : RT @idrocarburIover: Visto gli highlights, Aiuto Acerbi e D'Ambrosio suo gol di Maldini questi sono da ritiro dal calcio invece stanno in r… -