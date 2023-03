“Heysel, Juve costretta a giocare: la storia del rifiuto di Boniperti” (Di sabato 11 marzo 2023) Il pallone rotola e il cuore dei tifosi si accende, ma quando si tratta di parlare di calcio con un grande personaggio come Francesco Merloni, imprenditore e politico italiano, l’emozione diventa esplosiva. Intervistato dal Corriere della Sera, l’ex sponsor della Juventus, oggi novantasettenne, ha fatto una serie di rivelazioni sul suo passato da imprenditore, politico e appassionato tifoso bianconero. L’industria Ariston, fondata dal padre Aristide, fu perspicace a esportare i suoi prodotti in tutto il mondo, diventando uno dei primi ad aprire le porte della Cina. Ma il successo commerciale non era l’unica passione della famiglia Merloni: la Juventus era infatti l’altra grande fiamma che ardeva nei loro cuori. Fu così che Ariston divenne il primo sponsor a comparire sulla maglia della Juventus nella stagione 1981-82, portando avanti ... Leggi su justcalcio (Di sabato 11 marzo 2023) Il pallone rotola e il cuore dei tifosi si accende, ma quando si tratta di parlare di calcio con un grande personaggio come Francesco Merloni, imprenditore e politico italiano, l’emozione diventa esplosiva. Intervistato dal Corriere della Sera, l’ex sponsor dellantus, oggi novantasettenne, ha fatto una serie di rivelazioni sul suo passato da imprenditore, politico e appassionato tifoso bianconero. L’industria Ariston, fondata dal padre Aristide, fu perspicace a esportare i suoi prodotti in tutto il mondo, diventando uno dei primi ad aprire le porte della Cina. Ma il successo commerciale non era l’unica passione della famiglia Merloni: lantus era infatti l’altra grande fiamma che ardeva nei loro cuori. Fu così che Ariston divenne il primo sponsor a comparire sulla maglia dellantus nella stagione 1981-82, portando avanti ...

