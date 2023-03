"Hanno strumentalizzato la tragedia". Franco smaschera la sinistra (Di sabato 11 marzo 2023) Sulla strage dei migranti di Cutro è stata fatta molta confusione. Il governo ci ha messo qualche giorno per chiarire come sono andati realmente i fatti ma la sinistra ha iniziato una sistematica e scientifica opera di strumentalizzazione della vicenda. Come se, durante i governi passati, non si fossero mai perse vite in mare sui barconi della morte. Anche di questo si è parlato nel corso della puntata di "In Onda" dell'11 marzo. Ospite in studio il giornalista del Corriere della Sera, Massimo Franco. "La conferenza stampa del governo a Cutro è stata preparata in maniera un po' abborracciata come se il fatto stesso di fare il Consiglio dei ministri lì risolvesse il problema - ha spiegato Franco - mentre invece dietro c'erano questioni molto più complesse e imbarazzanti. C'era anche un dualismo tra Meloni e Salvini sulla linea da tenere ... Leggi su iltempo (Di sabato 11 marzo 2023) Sulla strage dei migranti di Cutro è stata fatta molta confusione. Il governo ci ha messo qualche giorno per chiarire come sono andati realmente i fatti ma laha iniziato una sistematica e scientifica opera di strumentalizzazione della vicenda. Come se, durante i governi passati, non si fossero mai perse vite in mare sui barconi della morte. Anche di questo si è parlato nel corso della puntata di "In Onda" dell'11 marzo. Ospite in studio il giornalista del Corriere della Sera, Massimo. "La conferenza stampa del governo a Cutro è stata preparata in maniera un po' abborracciata come se il fatto stesso di fare il Consiglio dei ministri lì risolvesse il problema - ha spiegato- mentre invece dietro c'erano questioni molto più complesse e imbarazzanti. C'era anche un dualismo tra Meloni e Salvini sulla linea da tenere ...

