(Di sabato 11 marzo 2023) Abbiamo provato per oltre un mese l’elettrodomestico che funziona come una sorta di Netflix della biancheria: quanto si spende, come funziona, che cosa ci è piaciuto e che cosa no

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Claudio_Forzano : RT @LaStampa: Haier Washpass, usare la lavatrice senza comprare il detersivo. - LaStampa : Haier Washpass, usare la lavatrice senza comprare il detersivo. - ITItalianTech : Haier Washpass, usare la lavatrice senza comprare il detersivo - CarmeloSamperi : Haier Washpass, usare la lavatrice senza comprare il detersivo - kattivo_bojack : Lo sapete che è disponibile la lavatrice in affitto ? -

Si chiama, e il fatto che si compri da sola il detersivo non è l'unica caratteristica peculiare, perché (e in qualche modo viceversa) l'altra è che la lavatrice stessa non si acquista :...DA DOVE PARTIRE PASSA TUTTO DALLA APP GLI INGREDIENTI ATTIVI CONCLUSIONI DA DOVE PARTIREè all'apparenza una normale, moderna lavatrice domestica in classe A: 9Kg di capacità di carico ...Il bucato Ci pensa l'intelligenza artificiale., il brand del settore grandi elettrodomestici, annuncia il debutto sul mercato italiano di: la lavatrice ipertecnologica e connessa di classe A per la massima efficienza energetica. Ma ...

Haier Washpass, usare la lavatrice senza comprare il detersivo la Repubblica

Il modello Haier WashPass è stato mostrato a all’Ifa 2022 di Berlino e, ora, è pronto ad inserirsi nel mercato italiano. Si tratta di un modello top di gamma, con classe energetica A e tante funzioni, ...L'importo mensile varia in base alla quantità di lavaggi e non sarà più necessario acquistare i detergenti poiché si riordineranno (automaticamente) quando le scorte stanno terminando ...