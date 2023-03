Ha un malore in treno, giovane specializzanda del Campus Biomedico gli salva la vita (Di sabato 11 marzo 2023) Stava andando a trovare suo fratello a Milano, ma evidentemente il suo destino era quello di salvare la vita di un uomo che, senza la sua presenza, quasi sicuramente adesso sarebbe morto. Lei, Ines Carrato, specializzanda in medicina al Campus Biomedico di Roma, in zona Trigoria, era a bordo del Frecciarossa 9662 delle ore 18.50, da Roma verso Milano, quando un passeggero si è sentito improvvisamente male. L’annuncio attraverso l’altoparlante di bordo La ragazza, che si è laureata l’anno scorso e sta prendendo la specializzazione con il primario Francesco Travaglino, era tranquillamente seduta al suo posto quando dall’altoparlante è stato diramato l’annuncio che richiedeva la presenza di un medico. “Un uomo si era sentito male nella Carrozza 3. Se c’è un medico a bordo è pregato di recarsi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 11 marzo 2023) Stava andando a trovare suo fratello a Milano, ma evidentemente il suo destino era quello dire ladi un uomo che, senza la sua presenza, quasi sicuramente adesso sarebbe morto. Lei, Ines Carrato,in medicina aldi Roma, in zona Trigoria, era a bordo del Frecciarossa 9662 delle ore 18.50, da Roma verso Milano, quando un passeggero si è sentito improvvisamente male. L’annuncio attraverso l’altoparlante di bordo La ragazza, che si è laureata l’anno scorso e sta prendendo la specializzazione con il primario Francesco Travaglino, era tranquillamente seduta al suo posto quando dall’altoparlante è stato diramato l’annuncio che richiedeva la presenza di un medico. “Un uomo si era sentito male nella Carrozza 3. Se c’è un medico a bordo è pregato di recarsi ...

