Gundersen Oslo 2023 | Hansen vince nel femminile | Riiber la spunta nel maschile

Leggi su sportface

(Di sabato 11 marzo 2023) Gyda Westvoldtrionfa anche nell’ultimadi Coppa del mondo della stagione 2022/23, nella tappa casalinga di. La norvegese è riuscita nell’impresa di completare la stagione perfetta,ndo non solo tutte le gare di Coppa del mondo (10/10), ma anche tre medaglie d’oro in altrettante gare ai Mondiali di Planica. Westvold, dopo aver vinto la fase di salto con un ampio vantaggio sulle inseguitrici,ha dominato anche sugli sci stretti, terminando i 5 km del tracciato col tempo di 13’42?3, rifilando 46?8 alla compagna di squadra Ida Hagen e 54?4 alla giapponese Nakamura. Annika Sieff ha chiuso al sesto posto. Dopo un’ottima fase di salto, che l’aveva vista al terzo posto, l’azzurra non è riuscita a tenere il ritmo delle norvegesi nella fase di fondo, ...