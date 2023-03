(Di sabato 11 marzo 2023) Una piccola disavventura per, si è trasformata in un surreale scambio di battute tra il ministro della Difesa e un agente di una stazione di. Lo ha raccontato lo stessoin un tweet in cui riporta l’accaduto.si trova in farmacia quando entra. «Cerco mio figlio», chiede. Ma suo figlio non è lì e i responsabili del negozio spiegano che «è la quinta volta che viene, qui non lavora suo figlio». Si viene allora a sapere che la donna è in giro da circa due ore, in stato confusionale, senza sapere dove si trovi. Il ministro decide quindi dirla alla più vicina stazione diper darle aiuto. Ed è qui che l’agente, dopo una spiegazione di quanto accaduto, chiede i documenti a ...

La disavventura di un'anziana signora si conclude con un curioso siparietto, raccontato su Twitter dal protagonista, il ministro della Difesa. L'esponente del governo di Giorgia Meloni ha riportato lo scambio di battute con un agente nel posto di polizia dove aveva condotto una donna in stato confusionale. 'In farmacia entra ...Curiosa avventura vissuta dal ministro della Difesa. Molto attivo su Twitter, il rappresentante di Fratelli d'Italia ha voluto raccontare ai suoi follower un episodio vissuto da lui in prima persona. Imbattutosi in una signora anziana ...Così il ministro della Difesache resta costantemente informato sulle operazioni in corso nel mar Mediterraneo in queste ore. Infatti mentre continuano le operazioni di soccorso in ...

Guido Crosetto accompagna un'anziana dalla polizia, la confusione dell'agente: «Ah, un collega» Open

