Guida TV: programmi di stasera, sabato 11 marzo 2023

Guida ai programmi tv della prima serata di oggi, sabato 11.3.2023, dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre.

RAI1 The Voice Kids Talent Show
RAI2 FBI/FBI International Serie TV
RAI3 Sapiens. Un solo Pianeta Documentario
RETE4 La preda perfetta – A Walk Among the Tombstones Film
CANALE5 C'è posta per te People Show
ITALIA1 Rex – Un cucciolo a palazzo Film
LA7 Il Giocatore Film
REALTIME Dr. Pimple Popper – La dottoressa schiacciabrufoli Docureality
CIELO Miranda Film
TV8 Bruno Barbieri – 4 Hotel Docureality
NOVE Il buono, il brutto, il cattivo Film

