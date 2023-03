GUIDA TV 11 MARZO 2023: THE VOICE KIDS, C’È POSTA PER TE, IL BUONO, IL BRUTTO E IL CATTIVO (Di sabato 11 marzo 2023) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la GUIDA Tv di BubinoBlog, buona visione! Rai 1 Canale 5 20.30 – Soliti Ignoti: Il Ritorno Gioco21.25 – The VOICE KIDS Talent con Antonella Clerici fine00.35 – Ciao Maschio Talk Show 20.40 – Striscia La Notizia Tg Satirico21.25 – C’è POSTA per Te People Show con Maria De Filippi fine00.50 – Tg5 Notiziario Rai 2 Italia 1 21.00 – Tg2 Post Rubrica 21.20 – FBI (1°Tv) Serie Tv S5E4 22.10 – FBI International (1°Tv) Serie Tv S2E3 20.30 – NCIS Serie Tv 21.15 – Rex: Un Cucciolo a Palazzo Film 23.00 – Ruby Red #2 Film Rai 3 Rete 4 20.20 – Le Parole Talk Show21.45 – Sapiens: Un Solo Pianeta Doc. con Mario Tozzi00.00 – Tg3 Mondo Rubrica 20.30 – Controcorrente Talk Show 21.30 – La Preda Perfetta Film 23.55 – Fire Down ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 11 marzo 2023) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco laTv di BubinoBlog, buona visione! Rai 1 Canale 5 20.30 – Soliti Ignoti: Il Ritorno Gioco21.25 – TheTalent con Antonella Clerici fine00.35 – Ciao Maschio Talk Show 20.40 – Striscia La Notizia Tg Satirico21.25 – C’èper Te People Show con Maria De Filippi fine00.50 – Tg5 Notiziario Rai 2 Italia 1 21.00 – Tg2 Post Rubrica 21.20 – FBI (1°Tv) Serie Tv S5E4 22.10 – FBI International (1°Tv) Serie Tv S2E3 20.30 – NCIS Serie Tv 21.15 – Rex: Un Cucciolo a Palazzo Film 23.00 – Ruby Red #2 Film Rai 3 Rete 4 20.20 – Le Parole Talk Show21.45 – Sapiens: Un Solo Pianeta Doc. con Mario Tozzi00.00 – Tg3 Mondo Rubrica 20.30 – Controcorrente Talk Show 21.30 – La Preda Perfetta Film 23.55 – Fire Down ...

