Guerra in Ucraina. Nella battaglia di Bakhmut i russi hanno perso 500 soldati tra morti e feriti (Di sabato 11 marzo 2023) Oggi le forze russe hanno perso più di 500 soldati, tra morti e feriti, Nella battaglia per conquistare Bakhmut . Lo ha dichiarato Serhiy Cherevaty, portavoce del raggruppamento orientale delle forze ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 11 marzo 2023) Oggi le forze russepiù di 500, traper conquistare. Lo ha dichiarato Serhiy Cherevaty, portavoce del raggruppamento orientale delle forze ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : UCRAINA | Kiev, guerra ha provocato danni ambientali per oltre 50 miliardi di euro. Dall'inquinamento alla distruzi… - Agenzia_Ansa : Il problema della guerra in Ucraina è legato al ruolo degli 'imperi' che ci sono nel mondo e non solo quello russo.… - Tg3web : Il numero dei crimini di guerra commessi in Ucraina è tanto alto che la Polizia e la Procura da sole non riuscirebb… - ScottLittlewoo7 : A partire dalla pandemenza alla conseguente inoculazione di sostanze sperimentali alla guerra in Ucraina, la crisi… - Claudio47765890 : RT @RobertoAvventu2: John Mearsheimer, il famoso studioso e professore dell'Universita di Chicago: 'Credo che l'unica via d'uscita da ques… -