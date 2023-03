Guerra in Ucraina, a Kiev ritornano funzionanti elettricità e gas (Di sabato 11 marzo 2023) Guerra in Ucraina, le ultime notizie. Kiev è tornata a essere nuovamente bombardata dai missili sganciati dai droni nella giornata di giovedì, provocando danni alle infrastrutture energetiche. Oggi l’Amministrazione militare della città di Kiev fa sapere che il 95% della cittadinanza può usufruire di corrente e gas senza alcuna limitazione. Nel corso di tale offensiva, ... TAG24. Leggi su tag24 (Di sabato 11 marzo 2023)in, le ultime notizie.è tornata a essere nuovamente bombardata dai missili sganciati dai droni nella giornata di giovedì, provocando danni alle infrastrutture energetiche. Oggi l’Amministrazione militare della città difa sapere che il 95% della cittadinanza può usufruire di corrente e gas senza alcuna limitazione. Nel corso di tale offensiva, ... TAG24.

