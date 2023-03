Guarino | «Credevamo alla finale! Messo in campo il massimo»

Leggi su inter-news

(Di sabato 11 marzo 2023) Ritaha commentato così, ai microfoni di Inter TV, il successo della Juventus sull’Inter Women. Di seguito le sue dichiarazioni DISPIACERE – Queste le parole di Rita: «Mancati i dettagli ed anche un po’ la forza, portare la Juventus ai tempi supplementari devi avere tantissime energie, perché loro hanno un livello superiore e noi dobbiamo giocare al. Non avevamo energie residue per mantenere alta la nostra forza per 120?. Sicuramente il serbatoio si è svuotato un po’ ed abbiamo fatto fatica nel finale. Dobbiamo lavorare per crescere e migliorarci, peccato perché ci faceva gola questo accesso in finale, ci. Le ragazze hannoinil, di questo sono contenta. Sono dispiaciuta, come tutte le ragazze e come tutto il team ...