Guardia Costiera, salvati oltre 1.200 migranti (Di sabato 11 marzo 2023) La Guardia Costiera ha salvato, nelle ultime ore, oltre 1.200 migranti. Sono ancora in corso i soccorsi coordinati dal Centro Nazionale del Soccorso Marittimo della Guardia Costiera delle due ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 11 marzo 2023) Laha salvato, nelle ultime ore,1.200. Sono ancora in corso i soccorsi coordinati dal Centro Nazionale del Soccorso Marittimo delladelle due ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SeaWatchItaly : Ieri con il nostro aereo #Seabird abbiamo avvistato 19 imbarcazioni in difficoltà sulla rotta tunisina. Nelle immag… - Agenzia_Ansa : La Guardia costiera sta intervenendo in soccorso di circa 1.300 persone che si trovano su imbarcazioni che stanno c… - Tg3web : Nuovo allarme Frontex. È partita l'operazione di soccorso per salvare cinquecento migranti a bordo di un pescherecc… - NamorIvan : RT @TgLa7: #Guardia #Costiera, salvati oltre 1.200 migranti - folucar : RT @salvini_giacomo: Ad anticipare la linea del governo sulla tragedia è il sottosegretario Alfredo Mantovano che, parlando con Il Fatto e… -