Grosseto: si fa video mentre sniffa droga in chiesa. 60enne denunciato (Di sabato 11 marzo 2023) Si tratta di un sessantenne di Orbetello che è stato denunciato dai carabinieri con le accuse di minaccia e offese a una confessione religiosa mediante vilipendio L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 11 marzo 2023) Si tratta di un sessantenne di Orbetello che è statodai carabinieri con le accuse di minaccia e offese a una confessione religiosa mediante vilipendio L'articolo proviene da Firenze Post.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TeresaBellanova : Le offese rivolte a Elly #Schlein dal sindaco di #Grosseto sono vergognose. Non basta la condannare quelle parole o… - sulsitodisimone : Sniffa cocaina in chiesa e posta il video su Tik Tok, ora rischia denuncia - Agenzia_Italia : L'uomo si era sistemato su una panca di una chiesa di Orbetello. Il video è diventato virale e ora rischia la denun… - manu59ciao : RT @RaiTre: @pif_iltestimone visita #Nomadelfia, una popolosa comunità cattolica in provincia di Grosseto, composta da svariati gruppi fami… - RaiTre : @pif_iltestimone visita #Nomadelfia, una popolosa comunità cattolica in provincia di Grosseto, composta da svariati… -