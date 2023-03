Grimaldi (Alis): "Fare il marittimo o l'autista non è sexy? Non è vero, è ben pagato" (Di sabato 11 marzo 2023) Roma, 11 mar. (Adnkronos) - "La Germania ha 800mila giovani che provengono e si diplomano dagli Its mentre in Italia sono poche decine di migliaia. Abbiamo creato un'Academy perché gli armatori hanno bisogno di migliaia di marittimi e anche gli autotrasportatori hanno bisogno di decine di migliaia di autisti che sono mestieri pagati dai 2mila euro netti in su, sono ben pagati ma il vero tema è che, come diceva mio padre, non vengono visti come sexy. E invece non è assolutamente vero". Lo ha detto Guido Grimaldi, presidente Alis, in chiusura della quattro giorni LetExpo. "Oggi un autista dell'intermodale fa una serie di consegne ma la sera torna a casa così come il marittimo oggi fa anche due mesi a casa e un mese a bordo. - ha proseguito - Il vero ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 11 marzo 2023) Roma, 11 mar. (Adnkronos) - "La Germania ha 800mila giovani che provengono e si diplomano dagli Its mentre in Italia sono poche decine di migliaia. Abbiamo creato un'Academy perché gli armatori hanno bisogno di migliaia di marittimi e anche gli autotrasportatori hanno bisogno di decine di migliaia di autisti che sono mestieri pagati dai 2mila euro netti in su, sono ben pagati ma iltema è che, come diceva mio padre, non vengono visti come. E invece non è assolutamente". Lo ha detto Guido, presidente, in chiusura della quattro giorni LetExpo. "Oggi undell'intermodale fa una serie di consegne ma la sera torna a casa così come iloggi fa anche due mesi a casa e un mese a bordo. - ha proseguito - Il...

