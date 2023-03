Grimaldi (Alis): "Fare il marittimo o l'autista non è sexy? Non è vero, è ben pagato" (Di sabato 11 marzo 2023) "La Germania ha 800mila giovani che provengono e si diplomano dagli Its mentre in Italia sono poche decine di migliaia. Abbiamo creato un'Academy perché gli armatori hanno bisogno di migliaia di ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 11 marzo 2023) "La Germania ha 800mila giovani che provengono e si diplomano dagli Its mentre in Italia sono poche decine di migliaia. Abbiamo creato un'Academy perché gli armatori hanno bisogno di migliaia di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivereitalia : Grimaldi (Alis): 'Fare il marittimo o l'autista non è sexy? Non è vero, è ben pagato' - ledicoladelsud : Grimaldi (Alis): “Fare il marittimo o l’autista non è sexy? Non è vero, è ben pagato” - fisco24_info : Grimaldi (Alis): 'Fare il marittimo o l'autista non è sexy? Non è vero, è ben pagato': (Adnkronos) - Lo ha detto il… - TV7Benevento : Grimaldi (Alis): 'Fare il marittimo o l'autista non è sexy? Non è vero, è ben pagato' - - News24_it : Grimaldi (Alis): 'Fare il marittimo o l'autista non è sexy? Non è vero, è ben pagato' -