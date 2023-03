Grecia | Varoufakis pestato nel quartiere anarchico | «Bastardo | hai firmato i memorandum»

(Di sabato 11 marzo 2023) L’ex ministro delle Finanze greco, Yanis, è stato aggredito davanti a un ristorante di Atene, neldi Exarchia. Secondo quanto riferito, gli aggressori gli hanno urlato «vieni fuoriche hai» della Troika.a quel punto è uscito per parlare con i contestatori, che però lo hanno assalito fisicamente, rompendogli il naso. Il segretario di Mera25, il Fronte della disobbedienza realistica europea, ha riportato la frattura del setto nasale.aggredito neldi Atene A raccontare l’episodio è stato il sito di informazione Efimerida ton Syntakton si trovava nel ristorante «con i compagni di Diem25 (il Movimento paneuropeo per la ...

Dopo essere stato colpito al volto, è stato condotto in ospedale dove gli è stata diagnosticata una frattura della cavità nasale.

divenuto il simbolo dello scontro tra Grecia e Troika negli anni della crisi del debito. L'aggressione Varoufakis era a cena con dei sostenitori del suo partito, Mera25 (conosciuto in Europa come DiEM25).