Grecia, ex ministro Varoufakis aggredito e ferito ad Atene (Di sabato 11 marzo 2023) (Adnkronos) – L’ex ministro delle finanze greco Yanis Varoufakis è stato aggredito e ferito ad Atene da un gruppo di persone con il volto coperto. L’aggressione è avvenuta ieri sera nella capitale greca: il politico di opposizione è stato visto da un gruppo di circa 20 persone mentre stava in un ristorante, secondo quanto riportato oggi da diversi media greci. In un primo momento, il 61enne esponente politico è stato insultato dalla strada. Varoufakis è poi andato alla porta del locale, dove diversi uomini incappucciati lo hanno attaccato, gettato a terra, preso a calci e colpito in faccia. L’ex ministro ha subito una frattura al naso ed è stato curato in ospedale. “Grazie al nostro personale sanitario greco per avermi curato. Grazie a tutti per la vostra ... Leggi su italiasera (Di sabato 11 marzo 2023) (Adnkronos) – L’exdelle finanze greco Yanisè statoadda un gruppo di persone con il volto coperto. L’aggressione è avvenuta ieri sera nella capitale greca: il politico di opposizione è stato visto da un gruppo di circa 20 persone mentre stava in un ristorante, secondo quanto riportato oggi da diversi media greci. In un primo momento, il 61enne esponente politico è stato insultato dalla strada.è poi andato alla porta del locale, dove diversi uomini incappucciati lo hanno attaccato, gettato a terra, preso a calci e colpito in faccia. L’exha subito una frattura al naso ed è stato curato in ospedale. “Grazie al nostro personale sanitario greco per avermi curato. Grazie a tutti per la vostra ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : ???? Grecia - L'ex ministro delle Finanze, Yanis #Varoufakis, è stato aggredito da 'un gruppo di persone' nel quartie… - elio_vito : Dopo una tragedia, costata la vita a decine di persone, pur non avendo responsabilità dirette, si è dimesso il mini… - ultimora_pol : ???? #Grecia, il dimissionario ministro dei trasporti #Karamanlis 'Quando succede qualcosa di così tragico, non è pos… - nieddupierpaolo : RT @riktroiani: #Atene, l'ex ministro #Varoufakis aggredito in un quartiere di #anarchici. Gli aggressori si sono scagliati contro il polit… - riktroiani : #Atene, l'ex ministro #Varoufakis aggredito in un quartiere di #anarchici. Gli aggressori si sono scagliati contro… -