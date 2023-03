Grecia, ex ministro Varoufakis aggredito e ferito ad Atene (Di sabato 11 marzo 2023) Atene, 11 mar. - L'ex ministro delle finanze greco Yanis Varoufakis è stato aggredito e ferito ad Atene da un gruppo di persone con il volto coperto. L'aggressione è avvenuta ieri sera nella capitale ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 11 marzo 2023), 11 mar. - L'exdelle finanze greco Yanisè statoadda un gruppo di persone con il volto coperto. L'aggressione è avvenuta ieri sera nella capitale ...

Grecia, ex ministro Varoufakis aggredito e ferito ad Atene

L'ex ministro ha subito una frattura al naso ed è stato curato in ospedale. "Grazie al nostro ... Sosteniamo le manifestazioni giovanili spontanee, la più grande speranza che la Grecia possa cambiare.

L'ex ministro delle finanze greco Yanis Varoufakis è stato aggredito ieri sera da un gruppo di sconosciuti fuori da un ristorante ad Atene, nel quartiere anarchico di Exarchia. Dopo essere stato colpito al naso, divenuto il simbolo dello scontro tra Grecia e Troika negli anni della crisi del debito.

"Vieni fuori bastardo che hai firmato i memorandum", gli accordi economici siglati dalla Grecia con Fmi, Ue e Bce dopo la grave crisi finanziaria del 2010. L'ex ministro greco è uscito dal locale per affrontare gli aggressori. In un primo momento, il 61enne esponente politico è stato insultato dalla folla.