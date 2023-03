Grande Fratello Vip | la soffiata della talpa | “Autori e produzione a rischio | non hanno ascoltato il segnale d’allarme della psicologa”

(Di sabato 11 marzo 2023) “sono a”: il rush finale delVip si sta rivelando più complicato del previsto. Malgrado manchino ormai solo poche settimane alla conclusione dell’edizione corrente, sul programma di Canale 5 si stanno abbattendo fulmini e saette. BUFERA SUL ‘GFVIP’ – Solo pochi giorni fa la sfuriata di Pier Silvio Berlusconi, AD di Mediaset, che ha bloccato la replica su La5puntata andata in onda il 2 marzo a causa dei contenuti troppo volgari, poi i provvedimenti disciplinari presi nei confronti di Edoardo Tavassi, ammonito, ed Edoardo Donnamaria squalificato per reiterati atteggiamenti aggressivi. Ora un’ulteriore tegola secondo quanto riferisce su Twitter Agent Beast, utente che non di rado spiffera i segreti legati ai dietro le ...

Lo chef, cugino dell'ex concorrente delFloriana Secondi, è stato ucciso ieri sera ( venerdì 10 marzo ) proprio a pochi passi dal suo locale. L'assassino, Fabio Giaccio di 43 anni, ...Charlie Gnocchi è tornato a parlare delVip . Intervistato da Superguidatv, l'ex gieffino e speaker radiofonico ha raccontato di essere fiero e soddisfatto del suo percorso nella famosa Casa di Cinecittà e svelato il nome ...Su Instagram c'è una foto di Manuel con uno dei personaggi più amati delle prime edizioni del, Floriana Secondi , sua cugina. Anche lei ha voluto ricordarlo, ha condiviso la foto di ...

Complice l'intera Casa, Tavassi e Daniele trasportano il materasso di Oriana in giardino per fare uno scherzo alla VIP ...Edoardo Donnamaria è stato squalificato dal Gf Vip durante la scorsa puntata, ma questo non gli ha impedito di tornare fuori dalla casa del reality show per dimostrare alla ...