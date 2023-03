Grande Fratello Vip 7, possibile squalifica anche per Daniele Dal Moro? (Di sabato 11 marzo 2023) Durante l’ultima diretta, i telespettatori del Grande Fratello Vip 7 sono stati colti di sorpresa da una serie di eventi imprevedibili che hanno fatto sobbalzare tutti sulla sedia. Nonostante le anticipazioni avessero già fatto presagire un clima teso, nessuno si aspettava che la situazione potesse sfuggire di mano in quel modo. Alfonso Signorini dopo aver annunciato l’ eliminazione d’ufficio a sorpresa di Edoardo Donnamaria, si è trovato a dover gestire un clima piuttosto teso e inaspettatamente anche un altro concorrente ha perso il controllo, si tratta di Daniele Dal Moro. Vediamo i dettagli di questa vicenda. Grande Fratello Vip 2023, l’uscita di scena di Edoardo Donnamaria Il conduttore Alfonso Signorini, dopo un lungo momento di esitazione, ha fatto un annuncio ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 11 marzo 2023) Durante l’ultima diretta, i telespettatori delVip 7 sono stati colti di sorpresa da una serie di eventi imprevedibili che hanno fatto sobbalzare tutti sulla sedia. Nonostante le anticipazioni avessero già fatto presagire un clima teso, nessuno si aspettava che la situazione potesse sfuggire di mano in quel modo. Alfonso Signorini dopo aver annunciato l’ eliminazione d’ufficio a sorpresa di Edoardo Donnamaria, si è trovato a dover gestire un clima piuttosto teso e inaspettatamenteun altro concorrente ha perso il controllo, si tratta diDal. Vediamo i dettagli di questa vicenda.Vip 2023, l’uscita di scena di Edoardo Donnamaria Il conduttore Alfonso Signorini, dopo un lungo momento di esitazione, ha fatto un annuncio ...

