Grande attesa per la notte degli Oscar: gli attori e i film favoriti e gli ospiti della serata (Di sabato 11 marzo 2023) Oscar, «and the winner is…». Mancano ormai una manciata di ore per sapere il titolo del film che prenderà il posto di quelle virgolette nella notte degli Oscar 2023. Per seguire (in diretta) la 95° edizione della manifestazione basterà sintonizzarsi verso l'1,00 su Sky Cinema Oscar, Sky Uno,TV8 (dove sarà visibile in chiaro). O, in streaming, su Now. Accendendo prima, sarà possibile seguire anche l'arrivo delle star sul red carpet e le loro interviste. A condurre la serata, che si svolgerà nel Dolby Theatre di Los Angeles, sarà per la terza volta Jimmy Kimmel, uno dei più importanti volti della tv americana. Tra gli ospiti ci saranno, invece, Rihanna (che si esibirà con "Lift me", il brano con cui è in gara per la ...

