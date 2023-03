Governo: Bonelli (Avs), 'karaoke Meloni-Salvini una vergogna, non sanno cosa è sobrietà' (Di sabato 11 marzo 2023) Roma, 11 mar (Adnkronos) - "Non hanno trovato il tempo, perché non hanno voluto, per incontrare i famigliari delle vittime e dei dispersi del naufragio che sono disperati, ma il tempo lo hanno trovato per festeggiare e cantare con tanto di video pubblici. In Meloni e Salvini dal CdM di Cutro hanno difeso le parole di Piantedosi che ha colpevolizzato chi è morto annegato o chi é sopravvissuto. Poi da Cutro sono passati alla festa di Salvini con tanto di karaoke ed esibizioni canore della premier". Lo dice il co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli. “Ancora una volta mi vergogno per loro perché dimostrano di non sapere cosa vuol dire avere un comportamento sobrio quando il Paese vive un lutto così profondo", aggiunge. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 11 marzo 2023) Roma, 11 mar (Adnkronos) - "Non hanno trovato il tempo, perché non hanno voluto, per incontrare i famigliari delle vittime e dei dispersi del naufragio che sono disperati, ma il tempo lo hanno trovato per festeggiare e cantare con tanto di video pubblici. Indal CdM di Cutro hanno difeso le parole di Piantedosi che ha colpevolizzato chi è morto annegato o chi é sopravvissuto. Poi da Cutro sono passati alla festa dicon tanto died esibizioni canore della premier". Lo dice il co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo. “Ancora una volta mi vergogno per loro perché dimostrano di non saperevuol dire avere un comportamento sobrio quando il Paese vive un lutto così profondo", aggiunge.

