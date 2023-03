Google Pixel 7: un bug impedisce salvataggio foto con zoom (Di sabato 11 marzo 2023) I Google Pixel 7 pare siano stati colpiti da un bug che impedisce di salvare le foto catturate con lo zoom. Parliamo di un problema dalle cause ancora non accertate e che nemmeno sembra riguardare una particolare versione del sistema operativo in suo. Il bug fa anche credere che il salvataggio dello scatto catturato con lo zoom a bordo del Google Pixel 7 sia avvenuto con successo, senza poi riuscire a reperirlo in galleria in quanto non è stato affatto salvato (un disguido che potrebbe creare diversi problemi ai proprietari del Googlefonino, ai quali mancheranno le foto che credevano di aver scattato con lo zoom e che, invece, non sono state mai salvate in memoria e di conseguenza non ... Leggi su optimagazine (Di sabato 11 marzo 2023) I7 pare siano stati colpiti da un bug chedi salvare lecatturate con lo. Parliamo di un problema dalle cause ancora non accertate e che nemmeno sembra riguardare una particolare versione del sistema operativo in suo. Il bug fa anche credere che ildello scatto catturato con loa bordo del7 sia avvenuto con successo, senza poi riuscire a reperirlo in galleria in quanto non è stato affatto salvato (un disguido che potrebbe creare diversi problemi ai proprietari delfonino, ai quali mancheranno leche credevano di aver scattato con loe che, invece, non sono state mai salvate in memoria e di conseguenza non ...

