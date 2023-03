Google, i nuovi metodi per ricerche sempre più sofisticate (Di sabato 11 marzo 2023) Grazie all'Intelligenza Artificiale, la fotocamera dello smartphone diventa lo strumento principale per semplificare la ricerca di un oggetto o di una informazione e per raggiungere una meta guidati dalla realtà aumentata Leggi su vanityfair (Di sabato 11 marzo 2023) Grazie all'Intelligenza Artificiale, la fotocamera dello smartphone diventa lo strumento principale per semplificare la ricerca di un oggetto o di una informazione e per raggiungere una meta guidati dalla realtà aumentata

